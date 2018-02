Jhendelyn Núñez por el "DuraChallenge": "Entrenaba con esa canción hace tiempo, lo hice para entretenerme"

La modelo Jhendelyn Núñez contó la verdad sobre el video en donde se sumó al desafío "Dura", el último hit del reggaetonero Daddy Yankee, y que sorpresivamente fue compartido por el propio cantante en su cuenta de Instagram.

La exreina de Viña de Mar dijo que a unos dos días que la canción del verano fuera lanzada, a ella le encantó. "Estaba acampando con unos amigos y ellos me dijeron que Daddy Yankee había sacado este nuevo tema y me lo pegaron.".

Núñez relató a SoyChile.cl que mucho antes de "picarle el bichito" de unirse al "DuraChallenge", ella compartía historias en Instagram en el gimnasio al ritmo de la canción.

así que le dije que fuéramos a la sala de baile a hacer un circuito con música, de ahí entonces le fui pegando la canción a mis seguidores, que me decían 'oye que buena canción', mucho antes que se viralizara todo", dijo.

Ahí recién fue cuando la periodista decidió unirse al desafío, pero sin tener el objetivo de ser la escogida por el puertorriqueño. ", pero no con el fin que él hiciera un repost, fue porque me gustaba la canción y si él llegaba a tomarlo,".

Jhen agregó que tras una reunión de trabajo que tuvo llego a casa y aprovechó que estaba arreglada para grabar el video. Claro que no subió el primero, confesó que al menos fueron unos diez intentos: ", al final lo subí súper tarde y hoy cuando todos me decían 'te subió' no entendía nada".

La modelo dijo que después del medio día vino a ver lo que el puertorriqueño había hecho, porque le avisaron. "Me sorprendió que en minutos mis seguidores comenzaron a subir por cientos a un millón (...) la cosa era divertirme y si él lo tomaba en cuenta, súper entretenido,".