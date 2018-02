Michelle Adam y su separación: "Todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas"

La meteoróloga y panelista del matinal de Canal 13, Michelle Adam, se refirió en conversación con LUN al apoyo que ha recibido de su equipo de trabajo durante su proceso de separación y divorcio, el que reveló en una entrevista a la revista Paula.

Adam dijo a LUN que "yo lo había dado a enteder bajo ciertas preguntas que me hacían en Bienvenidos, nunca lo oculté, pero no había querido hablar de mi separación porque es un tema demasiado personal. No me gusta hablarlo por respeto a mis hijos y a mi ex marido".

La meteoróloga además dijo que para ella, seguir trabajando fue "fundamental" para sobrellevar el proceso y dijo que "desde mis jefes a mis compañeros de trabajo me apañaron con todo. Cuando trabajas cinco horas diarias durante cinco días de la semana, terminas contándoles tus cosas personales. La Tonka (Tomicic) bueno todos, han sido muy apoyadores".

"Estoy súper tranquila y bien, mis hijos también están tranquilos. La separación fue un proceso largo", dijo Adam sobre su situación actual y además, consultada sobre si estaba iniciando una nueva relación planteó que "es más complicado aún hablar de eso. Es algo que recién está partiendo... Sé que hay muchas mujeres que pueden estar pasando por una situación parecida y mi mensaje es que la vida no se termina cuando te separas".

"Siempre se puede salir adelante y todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas. Es posible amar de nuevo" dijo la panelista de "Bienvenidos".