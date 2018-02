Andrew Garfield dijo que estaría dispuesto a tener un romance gay

09:19 El ex Spider-Man afirmó que está abierto a experimentar con alguien de su mismo sexo. "Tengo una apertura a cualquier impulso que pueda surgir dentro de mí en cualquier momento", declaró.

El actor Andrew Garfield volvió a poner en duda su sexualidad al declarar que estaría dispuesto a tener un romance con otro hombre.

Hace siete meses, en una entrevista con OUT Magazine, el ex Spider-Man señaló que "ahora mismo soy un hombre gay sólo que sin el acto físico". Recientemente dijo a la misma publicación que "creo que parte de lo que estaba tratando de decir era acerca de la inclusión, sobre la apertura de mis impulsos".

"Hasta este momento sólo me he sentido sexualmente atraído por las mujeres. Mi postura hacia la vida, sin embargo, es que siempre trato de rendirme al misterio de no estar a cargo", agregó.

El ex de Emma Stone cree "que la mayoría de la gente -intrínsecamente- estamos tratando de controlar nuestra experiencia aquí, y gestionarla, y poner las paredes alrededor de lo que somos y quiénes somos. Quiero saber todo lo que pueda sobre el jardín antes de pasar, tengo una apertura a cualquier impulso que pueda surgir dentro de mí en cualquier momento".