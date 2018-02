Maura Rivera: "Javier Olivares fue el responsable de que me despidieran de Chilevisión"

20:10 La bailarina contó el episodio que vivió en la casa televisiva cuando era parte del programa "Tremendo Choque". "Me negué a jugar a la gomita, tenía 16 años", comentó.

Maura Rivera, bailarina y esposa del actual futbolista de Magallanes, Mark González, desclasificó el episodio que vivió años atrás y que significó su despido de Chilevisión.

En el programa "La Noche es Nuestra" comentó que su salida de la estación televisiva se dio cuando estaba en "Tremendo Choque" y que fue por culpa del actual animador que está radicado en Miami, Javier Olivares.

"Había un concurso de la gomita. Estábamos en vivo y él me pide que haga la gomita con otro participante y yo me negué. Nos fuimos a comerciales y me empapeló a chuchadas, delante del público y los demás participantes", comentó.

Además, agregó que en ese tiempo tenía 16 años y "bajó el director del espacio y él (Javier Olivares) le dijo: "o se va ella o me voy yo".