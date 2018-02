[VIDEO] Cantante nacional de soul presentará su proyecto "Natural" en el Parque Forestal

08:10 Go, referente del género a nivel internacional, también fue elegido mejor baladista pop en los premios Fox Music USA. Mientras prepara su quinto disco en Estados Unidos, realizó un trabajo en paralelo, acústico, el que presentará hoy en el "Castillo Forestal".

El exponente nacional y referente del soul,, lanzará este jueves su nuevo proyectoen el "Castillo Forestal" de Santiago en las "Tardes de Son & Soul". Hay dos fechas programadas: hoy a las 20:30 y el 1 de marzo a la misma hora.

Si buscas un panorama relajado y con buena música, podrás disfrutar del trabajo de quien fue elegido(2016) con su canción "Son con soul". Esta es la primera vez que Go hace un proyecto tan diferente y lo dejará demostrado con estas 12 canciones que fueron grabadas entre Santiago y Nueva York.

"Me llaman mucho la atención todos los ritmos latinos, como el chachachá, mambo y el soul, porque todos tienen el mismo origen afroamericano. Por eso tomé mi guitarra de palo y me puse a componer, este proyecto no tiene teclados ni sintetizadores, es todo súper acústico", comentó Gonzalo Astaburuaga a SoyChile.cl

Aunque sus primeros pasos en la música fueron con la banda GODA junto al baterista David Vásquez, comenzó su carrera como solista en el 2006 cuando Sony le ofreció hacer su primer discoy luego continuó conel que le permitió ampliar sus escenarios fuera de Chile a México, Argentina y Colombia.

"En ese momento el soul clásico no me despertaba muchas cosas. Era un trabajo más con pista, dj, electrónica, por eso ahora 'Natural' es una apuesta totalmente diferente", sostuvo el referente del soul.

En 2014 Go recibió una oportunidad que no puedo rechazar para grabar su tercer discoen Río de Janeiro en el Estúdio Toca Do Bandido. Desde entonces que su casa disquera es Music Brokers. Allá también conoció a Jason Nevins, importante dj y remixer que ha trabajado con importantes exponentes como Madonna.

"Me invitó a Brooklyn y grabamos la canción 'Dedicada' junto al equipo. Allá conocí el estudio más importante del soul, por lo que comencé a dejar el R&B". De ahí vino, una de sus últimas producciones que grabó entre Chile y Río de Janeiro.

Incluso eso le permitió grabar con el exponente y referente de la samba en Brasil, Wilson Das Neves. "Hicimos una canción que se llama Todavía, es muy hermosa porque es el último tema que él sacó en vida. Fue muy importante para mí".

Actualmente Go trabaja en su última producción llamada, el que terminará cuando a mediados de año parta a Estados Unidos, país en donde el soul tiene un espacio ampliamente ganado a diferencia de Chile, donde sólo hay un pequeño nicho.

"El soul tiene un espacio súper bonito que básicamente lo he generado yo en Chile. No hay nadie más. A finales de los 90 hubo todo una movida de la familia chilenita del funk y por supuesto con Pedro Foncea, el gurú de todos nosotros, pero eso ya es parte de otra etapa. Yo he ido construyendo mi propio nicho donde personas de todas las edades disfrutan del soul, porque sé que hay gente que le gusta la música afroamericana. Para mi es algo que nace de mi corazón", finalizó el cantante.