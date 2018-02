Demi Lovato regresa a Chile en abril

La cantante Demi Lovato regresará a Chile en abril, en el marco de su gira "Tell Me You Love Me".

La ex chica Disney se presentará el día 26 en el Movistar Arena. La venta de entradas partirá el 22 de febrero a través del sistema Punto Ticket.

Los valores van desde los $25 mil (tribuna numerado) hasta los $115.000 (cancha vip).

La gira por América Latina también la llevará a Brasil, Argentina, Ecuador, Costa Rica y México y luego partirá a Europa.