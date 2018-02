Claudio Reyes recordó impasse con Bodenhöfer: "Dijo que al saber que yo era de derecha le habían dado ganas de pegarme un combo"

11:03 El comediante repasó su presencia en un capítulo de la Divina Comida donde coincidió con el actor y, el ambiente no fue de los mejores.

El actor y comediante, Claudio Reyes, se refirió en el programa Intrusos a un impasse que tuvo con el también actor Bastián Bodenhöfer, durante el programa La Divina Comida en Chilevisión emitido en noviembre.

interpelado por los invitados al programa, entre ellos el actor, quienes lo increparon por el trato que le daba a las mujeres en su show. Según consignó LUN, en el espacio de Chilevisión, Reyes fue

En el programa de La Red, Reyes dijo que "este señor tan tolerante (Bodenhöfer) dijo que al saber que yo era derecha, le habían dado ganas de pegarme un combo en el hocico".

"No lo dijo al aire, pero si él me pegaba primero, después me tocaba a mí", dijo Reyes.