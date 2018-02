Sorprenden a Alexis Sánchez cargando las maletas de Mayte Rodrígez en Manchester

Después de compartir saludos por el Día de los Enamorados a distancia a través de las redes sociales, Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez, se volvieron a reunir, esta vez en Manchester, hasta donde llegó la actriz después de tomar un vuelo desde Chile de más de 10 horas.

Fue un paparazzi de la cuenta de Twitter @Manuclubfan, logró captar el momento en que el Niño Maravilla fue a recoger a su polola y cargó las dos maletas que trajo. Las imágenes muestran a Alexis entrando al Hotel Lowry, donde se está hospedando temporalmente el chileno.

Sin saber que estaban siendo fotografiados, bajaron del automóvil y entraron al lugar. Hasta ahora se desconoce cuánto tiempo se quedará la actriz en Europa. A esto se suman los rumores de que la pareja pronto viviría junta en la ciudad donde jugará Alexis.

Alexis Sanchez is joined by girlfriend Mayte Rodriguez as she moves in to the Lowry Hotel #mufcpic.twitter.com/fXmLaRBdUy