Actor Mark Hamill que encarna a Luke Skywalker aseguró tener un doble en Chile

Mientras las estrellas de la televisión chilena desfilaban por la alfombra roja del Festival de Viña del Mar 2018, a un tuitero fanático de Star Wars le llamó la atención el parecido del director ejecutivo de Chilevisión, Jorge Carey, con Mark Hamill, actor que interpreta en la saga a Luke Skywalker.

Tras reflexionar lo que estaba viendo, no dudó en tuitear directamente al actor, preguntándole si era él quien estaba en la alfombra roja.

hey @HamillHimself is that you on the red carpet? #VinadelMar#Chilehttps://t.co/2sgLXkgTKQ