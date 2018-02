Yamila Reyna desclasificó mensaje que le envió Paloma Aliaga

15:57 La comediante se sorprendió con las palabras de la ex de su pareja.

En una conversación con el matinal “Bienvenidos” la comediante Yamila Reyna reveló el contenido del mensaje que Paloma Aliga, la ex de su pareja, Daniel Valenzuela, le envió después de su presentación en el Festival de Dichato.

Según desclasificó fue el primer mensaje de felicitaciones que recibió esa noche. “Uno de los primeros mensajes que recibí fue de la Paloma diciéndome ‘Yami estuvo increíble’. Me encantó”, dijo, agregando que tienen una relación cercana.

Y es que muchos de los chistes contados por Reyna se basaron en la relación con el ex Palomo. Incluso, la nueva exponente del humor nacional, insistió en que la relación que tienen es estrecha.

“Yo me junté un día con Paloma sin que él supiera. Conversamos las dos. Ella, aunque a la gente le parezca muy freak, ella tanto como su hermano, han sido muy buenos consejeros míos. Que me han ayudado a entenderlo a él en montón de cosas, en su personalidad, en su forma. Me han ayudado un montón”, concluyó.