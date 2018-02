Sarah Jessica Parker creía que Robert Downey Jr. iba a morir por sus adicciones

La actriz Sarah Jessica Parker reveló que tuvo miedo que su ex pareja, Robert Downey Jr., muriera por sus adicciones.

La protagonista de "Sex and the City" dijo que "había aprendido a cuidar de mí misma. Y en aquel entonces dedicaba un montón de tiempo a asegurarme de que él estuviera bien. Pero llegado un punto, reuní el coraje para decidir marcharme, me dije: 'Solo puedo rezar para que no muera'".

La entonces pareja se conoció en el set del filme "Firstborn" en 1984, época en que ella no era consciente de los problemas que el actor tenía con las drogas.

"Sí que le preguntaba por qué su corazón latía tan rápido, pero lo único que se me pasaba por la cabeza y que le decía era que no era bueno que hiciera tantas flexiones antes de meterse en la cama", contó a People

Los actores terminaron su relación en 1991. En 1997 ella se casó con el también actor Matthew Broderick, con quien tiene tres hijos, mientras que el protagonista de Iron Man se rehabilitó, se casó y tiene tres hijos.