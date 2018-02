"Súper Mario" llegó a la fiesta de Lisandra: "Quería saber si estaba contenta, sanita, si la estaban cuidando"

14:21 El ex Doble Tentación llegó hasta el festejo de la cubana, con quien entabló una gran amistad en el encierro, hasta que apareció Leandro Penna, actual pareja de la modelo.

Mario Ortega apareció anoche en la fiesta con la que Lisandra Silva festejó el lanzamiento de su candidatura a reina del festival de Viña del Mar por Chilevisión, informó Glamorama

En declaraciones a dicho medio, Ortega, quien compartió con Silva en el reality "Doble Tentación" y cuya amistad finalizó cuando ingresó al encierro Leandro Penna, la actual pareja de la modelo, dijo que "vine a saludar a Lisandra, no la veía hace mucho y tampoco la podía dejar de lado".

"Quería saber como estaba, si estaba contenta, sanita, si la estaban cuidando" aseguró Mario.

Ortega dijo que conversó poco con Silva, y que "creo que las cosas se pueden conversar íntimamente cuando no hay cámaras".

"Sería muy lindo, pero ella también es de otro universo. Podríamos decir que ella es de la constelación de Andrómeda y yo soy de Alfa Centauri, una wea así" dijo Ortega, consultado sobre si le gustaría mantener una relación mas directa y fluida con la candidata a reina del Festival.

Sobre Penna, la actual pareja de Silva, "Súper Mario" Ortega dijo que "no le deseo mal, ¡no!, Con Leandro no hay drama por que no nos conocemos nada".