Canal 13 estrenará "Una mujer fantástica" el próximo 2 de marzo

Canal 13 fijó para el viernes 2 de marzo el estreno en televisión abierta de la cinta chilena "Una mujer fantástica", la que compite en los Oscar como mejor película extranjera.

La cinta protagonizada por Daniela Vega se exhibirá dos días antes de la ceremonia de premiación que se realizará en Estados Unidos, y donde la propia actriz nacional estará como presentadora.

La estación televisiva adquirió los derechos para su emisión del largometraje. De hecho, Martín Cárcamo, animador de "Bienvenidos" y "Vértigo", es productor asociado del filme.

"Una mujer fantástica" aborda la historia de Marina (Vega), una mujer transexual que debe enfrentar la repentina muerte de su pareja, Orlando (Francisco Reyes), un hombre mayor que ella y que deja una familia detrás.

El filme compite en los Oscar con "The insult", de Líbano; "On body and soul", de Hungría; "The Square", de Suecia; y "Loveless", de Rusia.