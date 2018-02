Polémica festivalera: Betsy Camino se enfrentó al bailarín Pablo Vargas

16:49 La cubana acusó al ex "Rojo" de "poco profesional", en una pelea que puso en riesgo su presentación como candidata a Reina de Viña 2018.

La modelo cubana Betsy Camino, candidata a Reina del Festival de Viña del Mar 2018, protagonizó la primera polémica del evento, la que la involucró en un enfrentamiento con el bailarín Pablo Vargas.

Todo ocurrió el domingo pasado, cuando ambos preparaban su presentación para el concurso de este lunes. Una pelea puso en riesgo todo y generó la indignación del ex "Rojo", quien afirmó que no trabajaría con la caribeña.

En conversación con el programa "Bienvenidos", Betsy aseguró que Vargas había llegado atrasado al ensayo y que supuestamente tenía problemas con el diario La Cuarta, el organizador del evento. Tras esto surgieron nuevos roces entre ambos.

"Luego me preguntó donde estaba Matías (su compañero de candidatura) y yo le dije que bueno, él tiene un contrato por lo cual ya estaba comprometido y no podía asistir, pero no te preocupes que yo le enseño las coreografías", expresó.

La cubana continuó con su relato y afirmó que "nunca discutimos en el ensayo. Salió a tomar agua… y de repente llegó el director de La Cuarta que me dijo ‘Betsy, ¿hubo un problema?. Pablo dice que no va a trabajar más contigo, que tú estás dirigiendo".

"Me empezó a gritonear. Entonces empezó a gritar eufóricamente y el director de La Cuarta se metió y le dijo ‘Esperate un poco, ella es una mujer’", agregó.

Vargas, por su parte, expresó al programa "Intrusos" de La Red afirmó que llegó atrasado al ensayo "porque me fueron a buscar tarde". También señaló que Camino "no me dejó trabajar en ningún momento".

El incidente provocó la suspensión de la presentación de las candidatas.