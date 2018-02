Lisandra Silva reveló percance con Betsy Camino: "Me dejó hablando sola"

La candidata a Reina de Festival de Viña del Mar, la cubana Lisandra Silva, reveló un "pequeño percance" que vivió con la postulante de Canal 13, Betsy Camino, quien protagonizó una de las primera polémicas del evento por su enfrentamiento con el bailarín Pablo Vargas.

Durante el programa "Fiebre de Viña", la representante de Chilevisión habló de un episodio que pasó junto a su compatriota, el que mostraría su complicado carácter.

"Si tuve un pequeño percance con Betsy. Estábamos todas (las candidatas) dando entrevistas a la prensa y llegó todo Canal 13, tenían una cosa ahí formada, y yo los saludé porque andaba con Mati (Vega) con quien bailé en la Vedetón", expresó.

Silva afirmó que en medio de esto se habló sobre una fiesta que hubo ayer, donde supuestamente ella no había invitado a Betsy. "Yo invité a las reinas, al público, a todo el mundo", señaló la ex chica reality.

"'¡Pero a mí no me invitaste' me decía ella. Después le dije que la invitaba a otra fiesta en Sunset (...) y se fue con la Julia (Fernández) y me dejó ahí con las cámaras, hablando sola", narró.

Lisandra dijo que quedó sorprendida de la reacción de Betsy. "Más allá del estrés y que todas estamos en la misma situación, ¿dos cubanas?, ¿una cubana que se ponga en eso con otra cubana? Me dejó hablando sola en el matinal 'Bienvenidos' y así, como una niña de dos años", contó.

Tras esto, la caribeña entregó un mensaje para Camino y para el resto de las competidoras.

"Este es un mensaje para Betsy y las otras candidatas '¡tenemos que unirnos!'. Esta no es una pelea a muerte. Representamos a canales en el festival más importante de Latinoamérica, no es una competencia de 'la mejor colita' o de 15 años", cerró.