Pablo Vargas entregó su versión de la polémica con Betsy Camino: "No me permitía hacer mi trabajo"

El bailarín Pablo Vargas entregó su versión de la polémica que mantiene con la candidata a Reina del Festival de Viña del Mar, Betsy Camino, la que derivó la suspensión de las presentaciones de las otras postulantes.

En una entrevista al programa "Fiebre de Viña", el ex participante de "Rojo" habló sobre lo ocurrido ayer, cuando fue acusado de ser "poco profesional" por parte de la cubana, con quien se enfrentó en un ensayo.

Vargas aseguró que "nunca le grité, no haría eso, sobre todo si se trata de una dama", agregando que él mismo puso los horarios para el ensayo, por lo que no habría llegado atrasado.

Por su encontrón con Camino, el bailarín afirmó que ella "no me permitía hacer mi trabajo, no había continuidad, yo estaba ahí por ellas (las candidatas), para hacerlas brillar".

La caribeña, que compite representando a Canal 13, aseguró a "Bienvenidos" que Vargas llegó tarde y "con problemas que había tenido anteriormente con La Cuarta, porque tenía que ir a buscar unos vestuarios y ese trabajo no le correspondía a él".

Tras esto, afirmó que el otrora concursante del programa de talentos le enrostró que "solo era una modelo" y que Matías Vega, su compañero de candidatura, no sabía bailar.