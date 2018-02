Alejandra Araya y su rol de Isabel Quiroga en Perdona Nuestros Pecados: "Compartimos la obsesividad"

La actriz Alejandra Araya, se refirió en conversación con El Mercurio, a su rol en la teleserie de Mega, "Perdona nuestros pecados", donde interpreta a Isabel Quiroga, la hija de Ármando Quiroga (Álvaro Rudolphy) y Estela Undurraga (Patricia Rivadeneira).

"Es un personaje intenso y mi trabajo ha sido entender su cabeza" dijo Araya, quien además planteó algunas similitudes entre su personaje y el de la producción.

"Compartimos la obsesividad, no en su magnitud, pero sí soy obsesiva con el trabajo, las cosas que quiero y mis metas".

Sobre el éxito de la producción y el reconocimiento de su trabajo, Araya abordó los comentarios que recibe por la propia naturaleza de su trabajo. "Me metía a las páginas y me encontraba con gente que escribe cosas terribles y es imposible que no te afecte, porque es tu pega".

"Creo que la historia refleja a nuestro Chile. Seguimos viviendo en una sociedad machista donde la mujer cada vez se ha ido empoderando más y eso se ve a través de los personajes" planteó la actriz.