Ingrid Parra se prepara para ser mechona: estudiará Administración de Negocios y Gestión Comercial

La actriz Ingrid Parra contó a La Cuarta que ingresará en marzo a estudiar la carrera de Ingeniería en Administración de Negocios y Gestión Comercial, estudios que sumará a su carrera de Teatro y, a los cinco años en los que estudió Orfebrería.

"Decidí estudiar esa carrera para complementar lo que ya tengo que es la carrera de Teatro y de Orfebrería. Mi idea es tener mi empresa para mis joyas, las cuales ahora las tengo en la empresa de una amiga".

Parra dijo que entra a clases el 19 de marzo y sostuvo que al momento de matricularse, pidió hablar con el jefe de carrera para explicarle que trabaja en otras cosas. "Lo bueno es que me dan la posibilidad de estar en clases tres veces a la semana y tener los viernes libres que es cuando trabajo en 'Morandé con Compañía", sostuvo.

La actriz dijo que "me considero porra, pero me gusta estudiar. La verdad es que Chile siempre hay que tener un as bajo la manga".

En dos años, sostuvo Parra, se proyecta con su propia joyería. "Es un trabajo difícil porque es muy caro, pero cuando logre tener mi joyería me gustaría que las personas puedan comprar sus argollas de compromisos personalizadas y además hacr clases de orfebrería en la misma joyería".