Yael Szewkis, la nueva chica del tiempo de TVN: "Han sido días intensos"

Hace algunos días un joven rostro apareció en el informe del tiempo de TVN. Se trata de Yael Szewkis, quien asumió la labor en la señal pública tomando una extensa rutina de trabajo.

La meteoróloga de 29 años reconoció que "han sido días intensos. Mi labor en el canal consiste en realizar diariamente los pronósticos meteorológicos para todo el país, y a su vez hacer la carta sinóptica. También conducir el TV Tiempo cuando corresponde y de momento dar el informe del tiempo en prensa y el matinal".

"Como Iván Torres está de vacaciones, estoy reemplazándolo, por lo que parto desde tempranito en Tu Mañana, y después al Muy Buenos Días. Luego me tomo un descanso y vuelvo en la tarde para el informe en las 24 Horas Tarde. Después, a las 16:00, para hacer el pronóstico del TV tiempo y otras labores de oficina", relató.

Szewkis llegó hace un mes al canal y apareció por primera vez en pantalla en la edición central del noticiero. "Recuerdo que me puse nerviosa desde tres días antes. Estaba de conductor Davor Gjuranovic, que me ayudó a relajarme un poco, y como lo veía a él tan tranquilo, me tranquilicé también. Desde ese día que ya todo se me hace más fácil y natural", contó.

En este mes en TVN, Yael dice que "todos me han estado ayudando y dando consejos. Carolina Escobar en el noticiero ha sido muy acogedora, en el matinal también, ha sido una experiencia muy entretenida. Mis compañeros de Tv Tiempo han sido excelentes también. Maca Sarmiento, por ejemplo, me ha estado enseñando tips desde que llegué para la conducción del TV Tiempo y se lo agradezco infinitamente".

Por su profesión, la meteoróloga afirmó que "me costó decidir qué estudiar. Me gusta la matemática y la física, pero no me atraían las ingenierías, hasta que me encontré con Meteorología. Estudié en la Universidad de Valparaíso, hice un diplomado de Meteorología operacional y climatología en la Escuela técnica Aeronáutica (ETA) de la DGAC, y así llegué a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Partí trabajando en el aeropuerto Arturo Merino Benítez donde hacía los pronósticos meteorológicos para todos los aeropuertos y aeródromos de la zona central del país".

En lo personal, la joven es vegetariana desde los 8 años, es fanática de Harry Potter, jugó volebol y está comprometida con su pololo de hace cuatro años.