Ex descubrió notas de amor que Jennifer Aniston guardaba de Brad Pitt

Tras la sorpresiva separación de los actores Jennifer Aniston y Justin Theroux, se conocen más detalles de cuáles habrían sido los motivos de su quiebre.

Se dijo que habían intentado salvar su matrimonio yendo a terapia, que habían intentado tener hijos por fecundación in vitro, sin éxito, y que la ex protagonista de "Friends" no había logrado adaptarse a su vida en Nueva York. Ahora un dato apunta a Brad Pitt.

En concreto, la revista US Weekly asegura que hace unos dos años Theroux descubrió unas notas de amor escritas por Brad Pitt que Aniston guardaba. Recordar que la pareja estuvo casada entre 200 y 2005, cuando el intérprete conoció a Angelina Jolie.

Algunos de los post-it decían frases como "Te ves muy bien esta noche" o "Ya te extraño".

"Jennifer le aseguró que no eran importantes, pero a Justin no le agradó. Él tenía momentos de inseguridad como ese", dice la publicación.