La "Jueza" dijo que fue obligada en 2011 a ser candidata a reina de Viña y reveló detalles de su postulación 15:24 Carmen Gloria Arroyo sostuvo que hasta llegó a conversar con los ejecutivos de Chilevisión para no participar, pero que ellos "hicieron valer mi contrato". Indicó que "hubo ofensas directas e insultos" y "rotería de las otras candidatas".

Carmen Gloria Arroyo, la ex jueza de Chilevisión y, actual panelista del matinal de TV, Muy Buenos Días, contó en el espacio cómo en 2011 fue obligada a ser candidata a reina del Festival de Viña del Mar.

"Fui obligada" aclaró Arroyo, quien agregó que no quería aceptar la postulación y que llegó a hablar con los ejecutivos de su entonces casa televisiva, pero que ellos "hicieron valer mi contrato".

La "Jueza" dijo que conversando el tema con amigos abogados, "me dijeron que no lo hiciera" y que incluso su postulación a reina del Festival, le costó la amistad de uno de los juristas, quien le dijo que no le hablaría más.

Para Arroyo, la experiencia no fue nada de buena. Dijo que "hubo ofensas e insultos (...) mis hijos vieron como se burlaban de mí". La abogada planteó que además hubo "rotería de las otras candidatas".

Una de las situaciones que más la afectó, confidenció la jueza fue cuando se comenzó a decir que tenía un lunar cancerígeno.

La panelista del matinal de TVN sostuvo que su candidatura fue una tan mala experiencia, que llegó a ir a la sala de prensa para pedirles a los periodistas que no votaran por ella.

El actual animador de TVN y también ex Chilevisión, Ignacio Gutiérrez, dijo que en aquella oportunidad "la vi destrozada" con la situación.





