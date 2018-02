Mariela Montero tras pifias en la Quinta Vergara: "Cualquier golpe que me quieran dar lo recibo con anestesia"

La modelo y ex chica reality Mariela Montero, quien recibió pifias durante su presentación en medio de la rutina del humorista Bombo Fica en la Quinta Vergara, se refirió en su cuenta en redes sociales al episodio y agradeció a quienes la apoyaron tras el hecho.

"Soy hija de un Dios poderoso, cualquier golpe que me quieran dar lo recibo con anestesia" dijo Montero,

La cantante, en su mensaje en Instagram dijo también que "gracias a todos por los mensajes de cariño y afecto, lo recibo con agradecimiento desde mi alma".

También, Montero envió un mensaje a sus detractores: "a quienes me insultan les pido que no pierdan su tiempo y a ellos también les doy las gracias por tanta atención y aunque no crean, igual los quiero".

"Estoy muy bien, tengo en claro quien soy y hacia donde voy. El resto es puro cotillón" dijo la trasandina.