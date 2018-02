Actriz que protagonizó a la doctora Quinn posó para Playboy a sus 67 años

La actriz inglesa Jane Seymour posó a sus 67 años para la revista Playboy por tercera vez. La bella mujer que estuvo de cumpleaños el pasado 15 de febrero ganó su fama mundial por su belleza y también por su rol como la doctora Michaela 'Mike' Quinn en la serie "La doctora Quinn" (1993-97).

Muchos antes, ella había sido en 1973 una "chica Bond" y después ocupó otros papeles en la industria del cine.

La primera vez que posó para la revista fue en 1973, luego en 1987 y ahora en 2018 donde demostró que no ha perdido su belleza ni sensualidad, mucho menos a sus seguidores más fieles.

En la entrevista con Playboy la actriz comentó que jamás se ha practicado una cirugía o inyecciones, "todavía me veo como yo misma", dijo. Seymour agregó que "todos los días me siento tentada, pero luego miro a quienes lo hicieron y no los reconozco. Estoy siendo auténtica al ser yo misma y eso es muy importante para mi".













La artista que ha construido su carrera y ganado dos Globos de Oro y un premio Emmy dijo que a su edad actual es cuando más segura se ha sentido. "El haber vivido todo lo que viví me ha dado una enorme libertad. Me siento cómoda en mi propia piel", sostuvo.