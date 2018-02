Karla Constant y la salida de Katherine Salosny de Mucho Gusto: "Yo no soy responsable"

Ayer La panelista del matinal, que asomaría como reemplazante natural de la animadora, afirmó que la no renovación de contrato "fue una decisión que tomó la plana ejecutiva".

Karla Constant, la actual panelista del matinal Mucho Gusto de Mega, afirmó que no influyó en la salida de la animadora Katherine Salosny, quien dejará el espacio tras no renovar contrato con la estación privada.

En una entrevista a LUN , la comunicadora -quien asomaría como reemplazante natural de la también actriz- afirmó que "yo no soy resposable de esta salida, fue una decisión que tomó la plana ejecutiva. Se nos dijo que era para referscar el programa".

Constant dijo que no siente que le haya "quitado el puesto" a Salosny. "Antes se habló de Diana Bolocco y Karen Doggenweiler (como sustitutas). Si no hubiera sido yo habría sido otra. Y tengo entendido que ella también quería hacer otras cosas. Me dijo que estaba cansada y que tenía ganas de hacer teatro".

Otros compañeros de la animadora, como José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado, se mostraron "impactados" con la salida de Katherine. "Me enteré a las tres de la tarde y me dio mucha pena, porque soy un agradecido de ella", expresó el ex "Mekano".