Álvaro Sanhueza apuntó a Lucho Jara: "Incidió en la salida de Kathy Salosny"

El periodista Álvaro Sanhueza disparó contra el animador de " Mucho Gusto Luis Jara , tras la sorpresiva salida de Katherine Salosny anunciada ayer por el canal.El ex notero del matinal de Mega -quien también acusó al cantante de su despido el año pasado- dijo que "él toma muchas decisiones dentro del programa" y que " Kathy "., enfatizó en el matinal de TVN, "Muy buenos días".Al ser consultado por qué sacaron a la animadora -quien apareció como una de las mejores evaluadas- y no a Ivette Vergara, Sanhueza fue categórico: "Ivette es amiga de Lucho Jara". "Lucho e Ivette son compadres, él es padrino de uno de los hijos de Ivette", agregó Karen Bejarano Por su parte, Macarena Tondreau aseguró que "el terremoto no será chico" en el matinal de Mega, ya que según sus fuentes en Mega,, quedando la animación a cargo de Karla Constant Estos cambios, dijo, serían debido a laque ha tenido en las últimas semanas el "Mucho Gusto".Sanhueza dijo que no creía que saquen a Jara de pantalla porque estaría confirmado para la temporada 2018. La conformación definitiva del matinal de Mega se conocería elOtra que estaría en evaluación sería Daniela Castro, según comentó Karen Bejarano. La panelista no fue incluida en la llamada " patrulla juvenil ", donde han resaltado a María José Quintanilla El contrato de Salosny termina en junio, y durante este periodo trabajaría en la, que pertenece al grupo Bethia, según contó Millaray Viera , quien agregó que Salosny se despedirá del matinal en pantalla la próxima semana.