Modelo de la Quinta es fan de Luis Fonsi: "Fue difícil entregarle las gaviotas, sentí que mis nervios me podían traicionar"

09:57 Natividad Leiva reveló detalles sobre su paso por el escenario. Dijo que durante el show se arropa con una frazada y que, al ir a darle los reconocimientos a Miguel Bosé "pensaba, '¿me dará o no me dará un beso?'"

La modelo Natividad Leiva, encargada de la entrega de las gaviotas en el escenario de la Quinta Vergara, se refirió en conversación con LUN a su rol en el evento.

Leiva dijo que al certamen trajo 12 vestidos y que se pone de acuerdo con la animadora, Carolina de Moras, para no coincidir en los colores. "Me llaman para decirme 'hoy no puedes usar nada rojo, blanco y nude' por ejemplo. No pueden coincidir colores, diseños, zapatos ni accesorios" dijo.

La modelo, además que "llevo zapatillas porque para entregar los premios me pongo zapatos con tacos de 20 centímetros y después de mucho rato me molestan los pies".

Durante el show, Leiva dijo que "me quedo en un rincón detrás del escenario, envuelta en una frazada, no tolero el frío".

La modelo dijo que la segunda noche fue para ella la más emocionante, pues es fan de Luis Fonsi. "Me conseguí permiso para ir a verlo ensayar y ahí me tomé una selfie con él".

"En la noche fue difícil entregarle las gaviotas, sentí que mis nervios me podían traicionar" dijo.

De la primera noche, Natividad Leiva recordó las palabras de Miguel Bosé, "cuando caminaba hacia él pensaba '¿me dará o no me dará un beso? Y me sorprendió. Me abrazó fuerte y me dijo al oído 'gracias guapa'".