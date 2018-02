Mega: Luis Jara no tuvo que ver con la salida de Kathy Salosny

La sorpresiva salida de Kathy Salosny del matinal de Mega, " Mucho Gusto ", fue tema en todos los matinales esta mañana y hasta hubo móviles apostados fuera de su casa. Pero en el de TVN, "Muy Buenos Días", estuvo el ex periodista de ese espacio, Álvaro Sanhueza , quien aseguró que Luis Jara tuvo influencia en la desvinculación de Salosny , provocando la molestia del canal de Vicuña Mackenna.Según Sanhueza, el cantante se sentía eclipsado por Kathy e influyó en su salida, por lo que no sería verdad que él no sabía de su alejamiento y que estaba "en shock" . A los minutos, Mega salió a desmentirlo."La alta administración ejecutiva de Mega desmiente categóricamete las informaciones falsas y las opiniones maliciosas expresadas esta mañana en el matinal de la Televisión Pública de Chile por el ex funcionario de Mega Alvaro Sanhueza respecto de los cambios en el esquema de animación del programa Mucho Gusto", afirmaron por medio de un comunicado que en "Muy Buenos Días" leyeron al aire."En Mega las medidas sobre la permanencia y la contratación de rostros, animadores y panelistas, son resorte exclusivo de la plana ejecutiva de la empres. Ningún animador tiene potestad alguna sobre este tipo de materia. Este tipo de decisiones son de absoluta responsabilidad de los gerentes y directores de área", cerraron.En el mismo espacio, Macarena Tondreau afirmó que según sus fuentes, Luis Jara también se iría del espacio en el mediano plazo y Karen Bejarano lanzó que la salida de Daniela Castro también está en evaluación.El 12 de marzo el matinal de Mega mostrará su nueva estructura.