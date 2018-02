Laura Prieto por Camila Nash: "Fue un poco mala onda su actitud"

La ex de Julio César Rodríguez, Laura Prieto, estuvo en Bienvenidos donde conversó sobre su relación con Camila Nash, quien mantiene un romance con el mismo animador y exesposo de Francisca García-Huidobro.

La actriz comentó que no era muy amiga con la exchica reality, pero sí tenían una relación cercana en el ámbito laborar en donde conversan algunos temas.

"Sí, nos contábamos ciertas cosas y nada, no voy a entrar en detalles pero hubiera preferido que me lo hubiese dicho… el sábado estuvo compartiendo conmigo, estuvimos hablando del tema, porque es un tema recurrente, y no me dijo nada”, dijo Prieto.

Finalmente, la uruguaya agregó que “yo soy de una sola línea, a mi cuando me hacen una, ya no hay vuelta atrás (…) Me di cuenta que fue un poco mala onda su actitud”, sentenció sobre Nash.