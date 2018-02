Adriana Barrientos acusó que Kel Calderón le copió el look en Milán

Adriana Barrientos acusó por redes sociales que Kel Calderón le copió su look mientras anda en Milán disfrutando de la Semana de la Moda.

La "Leona" compartió una imagen en su Instagram donde aparece con un look muy similar al que usó Calderón recientemente. Según Barrientos, ella lo usó los primeros días del Festival de Viña. Junto a las fotografías escribió: "Muero la Kel me robó el look !!! Igual no había que viajar a Milán, lo compré en Costanera Center".

La modelo aprovechó la instancia para entregar algunos tips a sus seguidoras y afirmó que en Chile está todo a mitad de precio pues es de la temporada 2017. "De primavera 2018 no hay nada en ese look”, agregó e invitó a sus fans a subir fotografías con el atuendo, "etiquétenme, las subo a mi historia, las quiero".

Barrientos aclaró que no existe ninguna "mala onda" con la hija de Raquel Argandoña, pero igualmente ironizó. "Me cae bakan la Kel se ve mina en la foto con mi ropa".