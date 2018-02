"Checho" Hirane y sus polémicos dichos: "Dije va a cambiar la raza, no dañar la raza"

El humorista Sergio "Checho" Hirane aclaró sus dichos sobre la inmigración, que generaron controversia en redes sociales.

En su programa en radio Agricultura, el comunicador sostuvo que "he sido un defensor de la inmigración desde el punto de vista humanitario, pero también me preocupa el descontrol que hay al respecto de esto. Aquí hay que poner un control (...) esto no es menor. Esto puede cambiar la raza", expresó.

Hoy, en el matinal de CHV, Hirane enfatizó: "dije va a cambiar la raza, no dañar la raza".

En ese sentido, explicó que "en otros programas he dicho que la raza negra es superior a la blanca, así que de racista no tengo nada. No soy homofóbico, estoy a favor del matrimonio homosexual, de la adopción de los niños".

Para el humorista, "que se casen haitianos con chilenos, dando origen a los mulatos, no es mal visto de mi parte, al contrario, es uno de los efectos de la inmigración".

Sobre las críticas que ha recibido, como las del ex diputado Jorge Schaulsohn, quien afirmó que la frase es un "argumento muy útilizado en la Alemania Nazi", el conductor radial dijo que tienen mala intención.

"Es una ofensa que me comparen con una práctica nazi (...) siempre las cosas se interpretan del lado que tú las quieras ver", recalcó.

Consultado por el panel sobre su postura sobre la inmigración, Hirane sostuvo que "si lo hacemos bien, si no lo hacemos desordenado, Chile puede ganar mucho. Estoy en la posición de aceptar a los inmigrantes, pero con ciertos controles como las vacunas y la regularización de sus papeles", explicó.

Finalmente, el animador puntualizó que "si me equivoqué en la interpretación que ustedes le dan, les pido disculpas a las personas que pudieron verse afectadas".