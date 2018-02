Raquel Argandoña: "Mis amigos contratan a haitianos porque son responsables y no hacen sindicatos"

13:55 La panelista de "Bienvenidos" contó que incluso su ex yerno, Pangal, contrata a ciudadanos de Haití para construir su casa.

La panelista del matinal "Bienvenidos" de Canal 13, Raquel Argandoña, habló sobre la inmigración, a propósito de las polémicas declaraciones del humorista Sergio "Checho" Hirane.

En el programa, la mamá de Kel Calderón contó que "tengo muchos amigos que prefieren contratar haitianos que chilenos, son gente que cuida el trabajo, que no ponen problemas, no empiezan con el cuento de los sindicatos, no faltan a su trabajo", enumeró.

Y comentó que su ex yerno, Pangal Andrade, "en vez de contratar a maestros chilenos para construir su casa, contrata a haitianos, son super responsables".

Sus dichos hicieron eco en redes sociales.

Raquel Argandoña: mis amigos contratan haitianos porque son más responsable, no reclaman por nada y no hacen sindicatos.

Raquel tus amigos no contratan por buena onda, se aprovechan de una necesidad, pueden explotar la mano de obra sin culpa. #Bienvenidos13 — GuatonOptimista (@DonLerroy) 28 de febrero de 2018