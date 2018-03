Tonka Tomicic estrenó chasquilla y ya la molestan con memes

Tonka abandonó el rubio. El color que mantuvo durante parte del verano no tuvo mucha aceptación entre sus seguidores, así que para la gala del Festival de Viña del Mar apareció con una impecable melena en su color natural y sólo sacó aplausos.No obstante, hoy volvió a innovar con un flequillo de onda oriental.Su new look tampoco generó unapoyo unánime, por lo que en Twitter ya le recuerdan su decisión estética con memes.En el panel, Martín Cárcamo le doijo que parecía "chinita" y que su estilo era K-Pop.