New York Times destacó a Mon Laferte como "imperdible" y la calificó como un "descubrimiento cool"

Una nota del New York Times destaca 22 conciertos imperdibles para la primavera en EE.UU., incluyó a la cantante chilena Mon Laferte y la calificó como un "descubrimiento cool".

La publicación destaca que la artista está radicada en México y que abrirá el show del colombiano Juanes en el Madison Square Garden en Nueva York.

"Usualmente canta sobre romances fogosos con sus éxtasis y desastres" dijo The New York Times, medio que además, dice que "su voz puede ser la de una niña burlesca o on 'grito grunge'" y que tiene una "extravagente presencia escénica".

¿Cuántas de sus facetas pueden caber en un set de apertura? se preguntó la publicación respecto de la presentación de Mon Laferte.