Mon Laferte y su paso por "Rojo": "No me tomaron en serio"

20:00 La exitosa cantante chilena recordó sus inicios en el programa de talentos de TVN, donde no logró grabar las canciones que ella misma había escrito.

Mon Laferte recordó su paso por el programa de talentos "Rojo" de TVN, donde saltó a la fama a nivel local para luego llegar a México, donde finalmente logró su consolidación artística.

En una entrevista al sitio jenesaispop , la exitosa cantante chilena habló de su arribo al espacio y del giro musical que decidió dar tras dejar el país.

"Lo que pasa es que, cuando yo entré al programa, tenía 18 años. Tenía un montón de canciones escritas, y yo solo quería grabarlas, pero nunca me hicieron caso. No me tomaron en serio", expresó.

La intérprete de "Amárrame" también señaló que "era un programa de televisión y querían que grabara algo que funcionara de inmediato. Hay que ver el contexto de entonces: yo era una chica de provincias, una chica muy pequeña, pobre, no pude estudiar más allá de la educación primaria. Entonces para mi la televisión fue como la salvación, así que simplemente les hice caso".

Tras esto, afirmó que no se siente muy identificada con aquella etapa de su carrera. "Para mí nació todo con mi proyecto actual, cuando ya estaba viviendo en México. Siempre compuse, pero estando aquí empezó esto, siempre buscando, investigando otras maneras de mostrar mi música", aseveró.

Esta es una de las primeras entrevistas en donde Monserrat Bustamante habla directamente del programa, al que llegó en 2003 siendo parte de su segunda generación. Allí compartió con Mario Guerrero, Katherine Orellana y Roberto Olea, su ex pareja.