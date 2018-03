Robbie Williams: "Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza"

El cantante británico Robbie Williams habló abiertamente de sus problemas de salud mental, en una lucha con la que se tiene que mantener "en guardia" constantemente.

En una entrevista a The Sun, el artista expresó que "tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que tengo que protegerme de eso", agregando que "afortunada y desafortunadamente, si me limito a mis propios recursos, me inclino a sabotearlo todo".

Williams confesó que "a veces vivo en felicidad y es maravilloso. Pero la mayoría de las veces soy humano, tengo una experiencia humana, trato de lidiar con las pruebas y tribulaciones de lo que sucede entre mis oídos".

El intérprete de "Rock DJ", quien dijo tener estos problemas desde su juventud, había preocupado a sus seguidores en septiembre pasado, cuando suspendió los conciertos de su gira en Moscú y San Petersburgo por un dolor intenso en su cabeza y dificultades para respirar.