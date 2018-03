Mia Khalifa confesó que dejó el porno por las amenazas del Estado Islámico

La ex actriz porno Mia Khalifa, una de las más populares de las redes sociales, confesó que decidió dejar la industria debido a las amenazas del grupo terrorista Estado Islámico.

En una entrevista con el ex ciclista Lance Armstrong, la joven de origen libanés contó que recibió mensajes y fotos trucadas en donde aparecía decapitada. La ira de la organización habría surgido luego que ella apareciera usando un hiyab en una escena sexual.

"Todo empezó a salirse de control cuando comenzaron a llegar las amenazas de muerte por parte de ISIS. Ahí fue cuando lo dejé (el porno)", señaló.

Además, Khalifa entregó otra razón para abandonar la actividad, afirmando que "no me validaba". "Nada de eso lo hace. No es lo que deberías hacer, si lo que intentas es construir tu autoestima", expresó.

Mia, de 25 años, ahora está dedicada al comentario deportivo a través de las redes sociales, con lo que ha mantenido activos y leales a los seguidores que ganó durante su pasado en las películas para adultos.