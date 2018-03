María José Quintanilla relató la dura crítica que recibió en TV cuando sólo tenía 12 años

Luego de que la cantante Mon Laferte denunció que en su paso por Rojo "no me tomaron en serio", esta vez fue el turno de la artista y panelista del matinal "Mucho Gusto", María José Quintanilla, quien reveló una dura crítica que recibió cuando participaba, con 12 años, del programa de talentos.

"A mí a los 12 años me dijeron 'vaya a jugar con muñecas, no siga cantando'" relató Quintanilla según consigna Glamorama, quien además agregó detalles del momento y contó que "me lo dijeron en la tele, fue mucha gente. Tenía dos opciones, como ponerme a llorar en cámara, que no lo hice porque estoy criada de ser orgullosa y salir adelante. Pero recuerdo que llegué a mi casa y me puse a llorar".

La cantante dijo que "mi mamá me preguntó '¿por qué te dolió tanto?¿en realidad quieres jugar a las muñecas y dejar esto?'. ¡No!, a mí me duele porque me estoy esforzando, y finalmente no me están tomando en serio".

"'Pero hagamos una cosa' me dijo mi mamá, 'trabájalo de a poco, trabaja tu voz, anda a clases, tómatelo en serio, que vean de a poco tu progreso si es que a ti te gusta'. Y mi mamá empezó a trabajar con mi cabeza un poquito", relató la artista.