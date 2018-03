Di Mondo celebró los 12 años de relación con Eric Javits

Di Mondo está de celebración: cumplió 12 años de relación con el norteamericano Eric Javits y lo celebró con una sobria fotografía juntos en Instagram.

“12 años atrás vine a Nueva York a conocer a Eric, lo que nunca me imaginé fue cuando nuestros ojos se conectaran, sintiera mi corazón latir y sentí que era el amor de mi vida”, esribió.

La pareja se conoció en 2006 y a a raíz de la insistencia de la familia del empresario a la confección de sombreros.

Di Mondo, se que llama legalmente así desde 2012 cuando bautizó así su propia empresa, nació y se crió en Texas, pero a los 8 años se vino con sus padres a Chile. El hijo de una mujer de La Cruz y un futbolista exiliado de Marchigue se fue de vacaciones a Miami por dos meses en 2006 y en una fiesta conoció a la prima de Eric. Ella le dijo "eres perfecto para mi primo". Después conoció a la mamá de su pareja y tuvo la misma idea.

"Dos días después recibí un correo de Eric- de uno de sus asistentes, en realidad, porque él no era muy tecnológico- diciéndome que no iba a Miami por esos días pero que por favor lo llamara. Finalmente hablamos durante una hora y media. Después llamé a su prima para contarle, y ella me dijo que Eric jamás dejaba que le regalaran nada, pero que ella le iba a hacer un regalo y me iba a comprar un pasaje para que fuera a conocerlo en Nueva York. Quedé sin habla. A la semana partí por un fin de semana. Cuando nos vimos fue ¡INSTANTE!...lo supe de inmediato. Puede que suene a telenovela, pero sentí mi corazón latir. A los diez días volví por dos semanas, después nos fuimos juntos a Palm Beach a un almuerzo donde estaba su mamá, sus tíos… Regresé a Chile a terminar mis estudios, vine a Nueva York a celebrar su cumpleaños en mayo, él fue a Chile a celebrar el mío en agosto, y el 31 de diciembre del 2006 me mudé a la gran manzana", conró en una entrevista a la revista Cosas en 2016.