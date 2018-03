Luis Mateucci tras su quiebre con Oriana Marzoli: "Hui del infierno"

El chico reality argentino Luis Mateucci lanzó duras declaraciones en contra de su ex pareja, la venezolana Oriana Marzoli, con quien cortó su relación en malos términos.

A través de su cuenta de Twitter, el ganador de "¿Volverías con tu ex?" entregó algunos detalles sobre su quiebre con la controvertida figura de televisión.

"Lindos consejos, gente que se mete en una relación de dos y jamás tuvo una relación propia, vamos a ver si está cuando lo necesites. ¡Buen día! Arriba, que es miércoles y ‘decidieron’ que me tengo que ir de mi casa", señaló Mateucci.

En otra publicación, el trasandino afirmó que al irse de su hogar Oriana no lo dejó sacar sus cosas. "Me hace la vida imposible hablando a personas para que me quiten el trabajo y encima me cotillea el Instagram y anda buscando información a quién le doy like o no. Olvídate de mí y déjame ser feliz, lo nuestro ya fue", expresó.

Más tarde, y al comentar una nota sobre el fin de su pololeo, Mateucci fue tajante para describir el fin de su vínculo con Marzoli: "Ella no me echó, hui del infierno".