Figura de la alfombra roja de los Oscar y las opciones de Una Mujer Fantástica: "No puedo decir que la tiene fácil"

La mexicana Liza Echeverría será una de las protagonistas de la próxima entrega de los premios Oscar. Es que la azteca estará junto junto al periodista y cineasta argentino Axel Kuschevatzky en la alfombra roja y pre-show del evento, el que se transmitirá el domingo por TNT y TNT Series.

En conversación con SoyChile.cl , la presentadora habló sobre el entusiasmo que le provoca participar en el evento y su impresión sobre la película "Una mujer fantástica", que competirá en la categoría "Mejor película extranjera".

"No voy a decir que soy una especialista en cine, pero lo disfruto como toda la gente", señaló la azteca, quien con sus siete participaciones en la alfombra roja ya tiene una "rutina" anual de encuentro con el mundo de la Academia.

Echeverría reveló de su entusiasmo por la llegada del mundo latino, valorando lo que hace su compatriota, Guillermo del Toro, quien está nominado como "Mejor director" por la cinta "La forma del agua".

Esta alegría también llegó por el lado de Chile, ya que está atenta a lo que ocurrirá con la película que nos representará. "Yo soy admiradora del trabajo de Pablo (Larraín) y conocí a Sebastián Lelio y a Dani Vega en los Globos de Oro", señaló.

Por la cinta, afirmó que "va más allá de la temática de los derechos sexuales, de los que soy defensora. Es una historia de amor".

A pesar de estó, Echeverría es un poco más realista con respecto a la suerte del largometraje en la competencia. "No puedo decir que la tiene fácil", afirmó, apuntando a los duros rivales que tendrá con filmes como The Insult (Líbano), Loveless (Rusia), On Body and Soul (Hungría) y The Square (Suecia).

Aún así, la presentadora afirmó que le daría "mucho gusto" una eventual victoria de "Una mujer fantástica" sería "algo interesante para la industria", especialmente por su momento actual y la busqueda de derechos para todos.

El pre-show de la ceremonia comenzará a las 20:30, donde estará Echeverría junto a Kuschevatzky. Luego vendrá la entrega de premios, que en TNT estará doblada y en TNT Series en su idioma original.