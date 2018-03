Julio César Rodríguez acusó caricaturización de su fama de mujeriego y explicó por qué se le conocen tantas novias

Recién pasó el Festival de Viña del Mar, donde el animador de CHV Julio César Rodríguez participó como anfitrión de la Gala, ganándose una serie de memes sobre dónde fijaba la mirada cuando recibía a una invitada.

Luego vinieron otra serie de noticias relacionadas a su nuevo romance, con la ex chica reality Camila Nash.

Y suma y sigue. "JC" es cobertura aparte para cualquier evento y hoy revista Sábado publicó una entrevista donde aborda su fama de mujeriego y también la de "psicópata sexual".

Consultado sobre por qué muestra a todas sus parejas aún cuando duran unos pocos meses, como fue el caso de Betsy Camino , explicó:¿Para vender una imagen? si acabamos de hacer el amor y en la mañana me dice: 'Vamos a tomar desayuno a la esquina', ¿qué le voy a decir yo? 'No, sabís que me pueden ver...es que mi carrera... es que mi perfil. Siento que me traicionaría", contó.

Sobre salir con mujeres más jóvenes, explicó que como ejercita bastante, se siente con mucha energía y que goza su soltería(...) las generaciones de ahora son más fomes y son más pencas para tirar (...) me lo han dicho minas más jóvenes con las que he salido". La razón, teorizó, no es sólo la falta de experiencia, sino que ahora "los hombres reciben placer o felicidad a través de otros elementos que para mí no tieenen casi ningún valor, como un 'me gusta' en Faceboook".

Julio César contó que él sabe que algunas mujeres han querido estar con él sólo por abrirse un camino en los medios: ", pero no, con las que he salido he tenido siempre la mejor impresió. Mucha gente en la frivolidad dice que querían hacerse conocidas conmigo, pero tengo eperiencia y me doy cuenta".

Sobre las acusaciones de "psicópata sexual" y "machismo" por fijar su mirada en los escotes en la Gala de Viña, explicó que no puede hacerse cargo de esas acusaciones: "Hago Fiebre de Viña todos los días con mis compañeras: pregúntales si mi mirada es lasciva. No me puedo hacer cargo de algo que está inflado en un meme,en un pantallazo. Las minas tienen así un taco y yo quedo a esta altura: en la toma pareciera que soy un malintencionado, que estoy mirando", dijo en la publicación donde agradece además que a diario al gente le comente que se ve mejor fuera de TV: ", porque siempre el comentario es que me veo mejor en persona. Es todos los días".