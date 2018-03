Oriana con todo contra Luis Mateucci: lo acusó de poco apetito sexual y lanzó durísimo comentario

En la cadena Telecinco de España, la ex chica reality Oriana Marzoli se refirió en duros términos a su ex pareja Luis Mateucci y realizó duras revelaciones del romance entre ambos.

Las declaraciones de Oriana se produjeron luego de que Mateucci celebró la ruptura entre ambos y dijo que "qué bien voy a estar lejos de esto".

Marzoli definió a su ex pareja como un "antisexual y tacaño", asegurando que ella "pagaba todo".

Sin embargo, las confesiones más duras las trasladó al ámbito de lo sexual, donde dijo que entre ambos no había química sexual.

"Hubo tres semanas estando juntos en casa, sin hacer nada. Yo soy mujer y a las mujeres le gusta sentirse deseadas (...) si un chico no me muestra interés, a mí se me baja todo" dijo Oriana.

Además, sostuvo que la última vez que tuvieron relaciones sexuales, fue porque ella lo instó luego de ver una de las películas de la saga "50 sombras de Grey".

Oriana támbien acusó a Mateucci de falta de higiene en sus genitales y dijo que "el pene le olía feo".

"Muchas veces, si eres promiscuo, hay cosas que se van pegando y algunas de esas cosas dan malos olores", dijo la española, quien agregó que "no sé, puede ser algún honguito".