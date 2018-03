El emotivo discurso de Frances McDormand que hizo ponerse de pie a las mujeres en los Oscar

Frances McDormand culminó una serie de triunfos en la temporada de premios con el más importante de todos: el Oscar a la mejor actriz.

Tras conseguir trofeos en los Globos de Oro, los SAG, los Independent Spirit y los BAFTA, McDormand ganó por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios por un crimen").

Interpretó a Mildred Hayes, una mujer a quien la vida ha endurecido en su búsqueda de justicia tras el asesinato de su hija en un drama con toques de comedia oscura.

McDormand pocas veces usa vestidos de diseñador, tampoco pasa por las alfombras rojas ni hace política durante la temporada de premios como hacen las actrices más famosas, pero aun así consiguió el gran premio de la temporada.

Tras agradecer el galardón, McDormand se puso seria y dijo "ahora quiero tener algo de perspectiva".

Le pidió a todas las nominadas femeninas de la noche de todas las categorías que se pusieran de pie. "Meryl, si tú lo haces todos los demás lo harán", dijo a la nominada a la mejor actriz Meryl Streep, quien estaba sentada en primera fila en el Teatro Dolby.

"Miren a su alrededor, porque todas tenemos historias que contar y proyectos que necesitamos que sean financiados", dijo McDormand, mientras que pidió a los encargados de tomar decisiones en la industria que no hablaran sobre propuestas en las fiestas tras la premiación sino que se reunieran en oficinas.

McDormand competía con Sally Hawkins de "The Shape of Water", Margot Robbie de "I, Tonya", Saoirse Ronan de "Lady Bird" y Streep de "The Post", quien sumó su 21a nominación a los Oscar.

Este es el segundo Oscar para McDormand quien ganó por primera vez la estatuilla en 1997 por "Fargo" dirigida por su esposo Joel Coen y el hermano de él, Ethan.