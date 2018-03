Sebastián Lelio ya lo aclaró: "Técnicamente no soy argentino, soy chileno"

Tras recibir el premio Oscar por "Una Mujer Fantástica" , el director Sebastián Lelio recibió varios saludos desde Argentina. El que el cineasta de 43 años fue destacado por los medios trasandinos por haber nacido en la ciudad de Mendoza.

Por ejemplo, el Diario Popular tuiteó lo siguiente: ¡Orgullo argentino! El director mendocino Sebastian Lelio se lleva el Oscar a la Mejor Película Extranjera por "Una Mujer Fantástica".

Otra figura que mencionó el origen trasandino de Lelio fue la actriz Moria Casán. "Felicitaciones a @Slelio director mendocino argentino", señaló.

Pero en febrero de este año, y en una entrevista a Clarín , el director aclaró sus origenes y aseguró que pese a haber nacido al otro lado de la cordillera, es totalmente chileno.

"Nací en la Argentina, pero técnicamente no soy argentino, soy chileno. Mi padre biológico es argentino, pero yo me crié en Chile. Tengo una relación con él, con la Argentina, y voy bastante seguido, pero en rigor no soy argentino", expresó.

Los padres de Lelio se separaron cuando él tenía dos años. Desde allí su madre chilena lo trasladó a Viña del Mar, donde se crió e inició su carrera cinematográfica.