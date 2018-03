Jaime Coloma respondió por la dura crítica que le hizo a María José Quintanilla a los 12 años

El ex jurado de "Rojo", Jaime Coloma, salió al paso de los dichos de la cantante y ex participante del espacio de talentos, María José Quintanilla, quien había recordado uno de los duros consejos que recibió al aire cuando ella solo tenía 12 años.

"A mí a los 12 años me dijeron 'vaya a jugar con muñecas, no siga cantando'", relató Quintanilla en el matinal "Mucho Gusto", quien además agregó detalles del momento y contó que "me lo dijeron en la tele, fue mucha gente. Tenía dos opciones, como ponerme a llorar en cámara, que no lo hice porque estoy criada de ser orgullosa y salir adelante. Pero recuerdo que llegué a mi casa y me puse a llorar".

Ante esto, Coloma publicó un texto en Instagram , donde rechazó que el titular de un medio que calificó la crítica de "machista", y donde habló del alcance de sus dichos hacia la artista de hoy 28 años.

"Si María José Quintanilla vivió como un acto discriminatorio y machista que yo le dijera al aire durante la transmisión del programa 'Rojo' que era difícil evaluarla por su edad en relación a sus compañeros y que le aconsejaba que tuviera infancia, y no como un acto de cuidado de un tipo que es papá y trabajaba en televisión viendo las exigencias laborales y los costos emocionales que tiene un medio laboral adulto, estamos mal, muy mal", escribió.

Quintanilla afirmó que la crítica que recibió aquel entonces la dejó muy afectada. "A mí me duele porque me estoy esforzando, y finalmente no me están tomando en serio", señaló.