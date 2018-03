Daniela Vega tras el Oscar de "Una mujer fantástica": "Está pasando que lo estamos pasando muy bien"

La actriz Daniela Vega, protagonista de la cinta ganadora del Oscar, "Una mujer fantástica", conversó con el matinal de Canal 13 Bienvenidos, luego de regresar al país tras participar de la ceremonia de entrega de los premios en Los Ángeles.

"Está pasando que lo estamos pasando muy bien. Hoy tenemos hartas actividades y durante la semana voy a desenredar la madeja cotidiana, lo demás,es algo que se va a ir desarrollando con el paso del tiempo", dijo Vega sobre su sensación luego de que la cinta obtuvo el galardón

La actriz además reveló que no ha vuelto a revisar el momento en que la película fue premiada y narró cómo vivió el momento alejada de sus compañeros, pues ella se encontraba en otro sector, pues le tocaba presentar a Sufjan Stevens, nominado a mejor canción original.

"Cuando ganamos después nos fuimos a celebrar juntos y no abrí el teléfono para ver redes sociales, sólo subí las fotos del vestido que usé y no he podido ver nada" relato Vega, quien dijo que al momento en que se conoció el triunfo de la cinta, "para mí fue muy emocionante, porque además de haber vivido ese momento en que dicen el nombre de la película, donde todos se paran y aplauden, yo tenía que presentar la canción, entonces estábamos separados".

Sobre su participación como presentadora en la gala, Vega dijo que no estaba nerviosa.