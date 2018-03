Bombo Fica hizo una autocrítica de su paso por Viña: "No supe explicar bien mi espectáculo"

En entrevista con el programa "Cara a Cara" de La Red, el humorista Daniel "Bombo" Fica, realizó una autocrítica de la presentación que realizó en el Festival de Viña del Mar, la que fue criticada por la inclusión del comediante Willy Benítez y de la cantante Mariela Montero.

"En lo que asumo mi error, porque el único responsable de esto soy yo, es el no haber hecho una lectura exclusivamente del Festival de Viña del Mar. Porque el escenario del Festival de Viña del Mar es un escenario distinto" dijo el comediante según consignó La Cuarta.

Bombo Fica dijo que "no supe explicar bien mi espectáculo. Lo que iba a presentar era un espectáculo que se llama "Sospechosa la wea". la gente siempre interpretó que yo iba a estar solo".

El humorista dijo además que siente que pudo haber manejado mejor los tiempos, debido al horario al que le tocó actuar y que "el público que había ese día a lo mejor me permitía haber manifestado el espectáculo con una dirección más hacia el público que había esa noche, que era de Bosé y que era de Illapu. Siento que ahí no tuve el manejo a la altura de lo que Viña necesitaba".

Fica, tras su presentación en Viña también apuntó sus dardos en contra del imitador Stefan Kramer, quien bromeó con la inclusión de Benítez y Montero en su show y de quien el humorista acusó de faltar a los códigos.

El comediante dijo a modo de resumen que "uno tiene que aprender a manejarse. Hoy en día la gente que se dedica a las comunicaciones tiende a tomar ciertas cosas y armar una historia con algo que uno no cerró bien. O que no lo dijo bien o que no se supo expresar bien, y termina transformándose en una historia aparte. Después uno tiene que salir a explicar esa historia aparte".