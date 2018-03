Luis Mateucci respondió a Oriana Marzoli: "No reveló intimidades, son inventos"

El chico reality argentino Luis Mateucci salió al paso de los dichos de su ex pareja, la venezolana Oriana Marzoli , quien reveló supuestos detalles de su vida íntima en la televisión española.

La polémica figura de los realities de Mega aseguró que el trasandino era "antisexual y tacaño", e incluso lo acusó de falta de higiene en sus genitales, señalando explícitamente que "el pene le olía feo".

En declaraciones al portal Cotilleo , Mateucci afirmó que la rubia "está despechada". "Lo que hizo fue por despecho total. No es más que una niñata que está dolida y busca una tontería para hacerme quedar mal", agregó.

El integrante de "¿Volverías con tu ex?" afirmó que ver a Oriana hablando de estas cosas en televisión le dio "pena". "Todo el plató riéndose de ella… Quedó como una tonta", aseveró.

Por el contenido de los dichos de su antigua novia, Luis dijo que todo es falso y que ella solo busca mantener el escándalo.

"No reveló intimidades, por eso me duele. Son inventos. Eso no es revelar ninguna intimidad. Si todo eso hubiera sido cierto, no habría estado dos años conmigo", cerró.