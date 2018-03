[VIDEO] El emotivo encuentro entre fanática chilena y Katy Perry: "Me salvaste la vida"

13:20 La joven se acercó al auto donde estaba la cantante y le pidió por favor que "no la olvidara". En una publicación que hizo en redes sociales, la admiradora contó que estuvo a punto de suicidarse, pero no lo hizo gracias a su ídola.

La cantante Katy Perry se encuentra en nuestro país para realizar mañana su concierto en el Estadio Nacional. En medio de la euforia de sus admiradores, una de las fanáticas compartió un emotivo video del encuentro que tuvo con su ídola.

Vannia Chávez grabó el momento cuando logró acercarse al auto de la estrella pop y pudo cruzar unas palabras con ella. Muy emocionada, la joven le dijo a Perry que ella le había salvado la vida en una compleja etapa de su vida.

"Katy te amo tanto, ¿puedes darme un beso?. Por favor, no me olvides nunca, por favor. Me salvaste, me salvaste la vida", le repetía Vannia. El encuentro finalizó con un largo abrazo.

La joven publicó luego el video en sus redes sociales y escribió: "No puedo más con la emoción ?? valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena no dormir, valió la pena el viaje, amo a esta mujer con mi vida llevo casi 10 años siendo fan, en el video le pude decir que salvó mi vida cuando intenté suicidarme. Le hice entrega de una carta muy especial contándole lo mucho que la amo y que es mi héroe, le conté que este es el mejore regalo de cumpleaños".

Más tarde en otra publicación, Vannia compartió el tatuaje que se hizo para conmemorar el 6 de marzo, día en que conoció y abrazó a su ídola.

"Katy ahora sabe que ella ha estado conmigo en los mejores y peores momentos, yo siempre he dicho que los milagros son posibles y tengo que agradecer a Dios porque sin él, nada soy en este mundo", agregó.