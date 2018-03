Loreto Aravena acusó machismo en comentarios por su romance con hijo de Luksic

La actriz Loreto Aravena, se refirió en entrevista con radio ADN a los comentarios sobre su relación con Maximiliano Luksic, hijo del empresario Andrónico Luksic y subdirector de Canal 13.

Aravena apuntó sus dardos a los comentarios relativos a las ventajas que la relación le habría dado a su desarrollo profesional y dijo que lleva "diez años en Canal 13, llegué primero que él, entonces no soy ninguna apitutada. Entre por casting, no tengo apellido y soy de Puente Alto".

"He hecho mi carrera solita", dijo la actriz, quien además indicó que "la gente chilena es compleja y chaquetera. Tiene ese rollo machista que cree que a todas las mujeres nos gusta que nos mantengan".

"Yo no soy de ese tipo así que me da lo mismo lo que piensen" sostuvo Aravena, quien también indicó que sus compañeros conocían de la relación aproximadamente seis meses antes de que se hiciera pública. "Me tiraban tallas, pero no ha sido ningún problema" indicó.

La actriz dijo que los comentarios le "resbalan" y que "algunos me los tomo con humor, porque estoy expuesta a eso. Es el precio a pagar por la vida que escogiste".